Championnats sportifs européens de Glasgow : les Français brillent en aviron

La belle histoire. Elle ne devait pas être là mais Laura Tarantola rentre de Glasgow avec une médaille d'argent, glanée dimanche lors de la finale du skiff poids léger dames lors des Championnats sportifs européens.

Des embûches qui rendent la victoire plus belle. Après le forfait de dernière minute de Claire Bové, avec qui elle devait ramer, la jeune Française (24 ans) s'est finalement engagée en skiff. Bien lui en a pris puisqu'elle termine à quatre secondes de la Bélarusse Alena Furman, sacrée en 7:41.60. L'Italienne Clara Guerra complète le podium. L'histoire est d'autant plus belle que Tarantola, vice-championne du monde des moins de 23 ans en quatre de couple, n'a pas participé à cette finale sur sa propre embarcation, mais sur celle de sa coéquipière Hélène Lefebvre. Elle s'est montrée pleine de maîtrise, dominant tranquillement sa série devant cette même Guerra.

La revanche des Français. Quelques minutes plus tard, ce sont les Français Hugo Boucheron et Matthieu Androdias qui sont parvenus à décrocher la médaille d'or en finale du deux de couple masculin. La paire tricolore, 6ème des JO-2016, s'est imposée en 6:10.21 devant les couples roumain et britannique. Sereins tout au long du week-end écossais, ils avaient survolé leur série avant de se ménager en demi-finale, terminant juste derrière la Roumanie. Une belle revanche pour les deux barreurs, qui avaient terminé deuxièmes des Championnats d'Europe 2015. D'autant que les deux hommes visent le podium aux Championnats du monde, en septembre en Bulgarie.

Ils apportent une cinquième médaille à l'équipe de France d'aviron à Glasgow, la deuxième en or après Hélène Lefebvre et Elodie Ravera-Scaramozzino en deux de couple féminin.