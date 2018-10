EN DIRECT - Suivez le match de Ligue des nations entre la France et l'Allemagne

L'ESSENTIEL EN DIRECT

En bon capitaine, Hugo Lloris l'a rappelé cette semaine : les Bleus ont "un devoir de performance", mardi soir, au Stade de France. Face à une équipe d'Allemagne en plein doute, les hommes de Didier Deschamps devront montrer un meilleur visage que face à l'Islande (2-2), jeudi en amical. À Guingamp, le sauveur s'appelait Kylian Mbappé. À Saint-Denis, le salut doit être collectif. Outre un statut de champions du monde à défendre, il s'agit aussi pour la France de faire un grand pas vers la qualification pour le dernier carré de la Ligue des nations. Sèchement battue par les Pays-Bas samedi (3-0), la Mannschaft, elle, joue sa survie.

Après 15 minutes, l'Allemagne mène 1-0.

FRANCE 0-1 ALLEMAGNE But : Kroos (14e)

Le point à la 20e minute : But pour l'Allemagne !!! Les Bleus sont menés ! Sur un débordement côté droit, le remuant Leroy Sané tente un centre, mais celui-ci est contré par le biceps de Presnel Kimpembe. Après un moment d'hésitation, l'arbitre désigne le point de penalty. Et Toni Kroos le transforme, Hugo Lloris ne pouvant qu'effleurer le ballon... (14e). La France est sérieusement chahutée par la Mannschaft, qui manque de creuser l'écart sur une nouvelle attaque-éclair menée par Sané. Mais Hugo Lloris devance in extremis Timo Werner, servi dans la surface par l'ailier de Manchester City (19e). Que c'était chaud !

Le point à la 10e minute : les Français plus tranchants. L'équipe de France est bien entrée dans ce match. Antoine Griezmann a été le premier à tenter sa chance, mais son tir du gauche est passé bien loin de la cage gardée par Manuel Neuer (4e). Kylian Mbappé, lui, fait mal sur ses accélérations et Olivier Giroud sur ses remises en pivot. Les Bleus restent néanmoins méfiants. Sur le côté gauche, le centre de Leroy Sané n'a heureusement trouvé aucun partenaire (6e).

Le point au coup d'envoi : c'est parti dans ce choc de Ligue des nations ! Après une très belle "Marseillaise", l'arbitre serbe de ce match, Milorad Mazic, porte le sifflet à la bouche. Les Allemands, tout de blanc vêtus, engagent la partie.

Le point sur les compos : pas de surprise dans le onze tricolore. Comme attendu, Didier Deschamps a décidé d'aligner son équipe-type face à l'Allemagne. À une exception près : Samuel Umtiti étant blessé, Presnel Kimpembe est reconduit aux côtés de Raphaël Varane en défense centrale, malgré une performance décevante la semaine dernière. Pour le reste, Blaise Matuidi retrouve son poste hybride à l'aile gauche, tandis que Kylian Mbappé occupe le flanc droit.

Côté allemand, seuls quatre des onze titulaires avaient été sacrés champions du monde en 2014 : Manuel Neuer, Mats Hummels, Matthias Ginter et Toni Kroos. Thomas Müller et Julian Draxler sont quant à eux sur le banc, tandis que Jérôme Boateng est forfait.

Les compositions d'équipes : France : Lloris (cap.) - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Pogba, Kanté - Mbappé, Griezmann, Matuidi - Giroud

Sélectionneur : Didier Deschamps Allemagne : Neuer (cap.) - Ginter, Süle, Hummels, Schulz - Kehrer, Kimmich, Kroos, Sané - Werner, Gnabry

Sélectionneur : Joachim Löw

Le point sur l'avant-match : une rencontre décisive. Après un match nul à Munich (0-0) et une victoire face aux Pays-Bas (2-1), les Bleus ont plus que jamais leur destin en main dans ce groupe 1 de la Ligue des nations. Une victoire leur permettrait de prendre une sérieuse option en vue du dernier carré, même s'il faudrait encore attendre leur déplacement à Rotterdam, en novembre. L'Allemagne, qui n'a remporté que trois de ses douze derniers matches, doit pour sa part absolument gagner pour rester en course.

Au-delà de l'enjeu sportif, ce France-Allemagne au Stade de France fait forcément écho au douloureux souvenir du 13 novembre 2015. Ce jour-là, les deux sélections s'étaient affrontées au moment même où des attentats terroristes frappaient Paris et les abords du stade.