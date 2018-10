Coupe du monde 2018 : la France pas dominatrice mais "plus équilibrée", selon la Fifa

La Fifa confirme l'impression laissée par les Bleus lors de la Coupe du monde. La France, sacrée championne du monde en Russie, ne termine que 19ème au classement de la possession de balle, loin derrière l'Espagne, mais a été l'équipe "la plus équilibrée" du tournoi, selon un rapport technique de la Fifa publié mardi.

Malgré le pourcentage moyen de possession de balle par match le plus élevé (69%) de toutes les équipes engagées, l'Espagne n'est elle pas parvenue à dépasser les huitièmes de finale, éliminée par la Russie (1-1, 4 tab à 3). Les champions du monde français figurent eux à la 19ème place de ce classement, sur 32 équipes, avec une possession de balle de 48% par match en moyenne.

"Les Bleus, l'équipe du tournoi la plus sûre de sa force." L'efficacité des tirs depuis l'extérieur de la surface "a énormément augmenté avec en moyenne un but tous les 29 tirs, contre 42 au Brésil en 2014".

"La France a mérité sa victoire", estime dans le rapport le Croate Zvonimir Boban, secrétaire général adjoint de la Fifa. "Sous l'impulsion de Didier Deschamps, qui avait une idée claire et précise de la manière d'utiliser au mieux les qualités de ses joueurs et n'en a pas dévié, les Bleus ont formé dans l'ensemble l'équipe du tournoi la plus équilibrée et la plus sûre de sa force", a-t-il ajouté.

Luka Modric "a fait la plus forte impression". Autre constatation du groupe technique de la Fifa dirigé par l'entraîneur brésilien Carlos Alberto Parreira, vainqueur du Mondial 1994, "rares sont les équipes à avoir joué avec un véritable meneur de jeu, probablement en raison des différentes tactiques adoptées". Certains joueurs se sont toutefois montrés à leur avantage dans ce registre, relève la Fifa.

Ainsi, si le Français Paul Pogba a brillé, "c'est bien Luka Modric (élu meilleur joueur du Mondial) qui a fait la plus forte impression", ajoute l'instance. On apprend aussi que la Serbie est l'équipe qui a le plus couru par match (113 km), tandis que la France n'est que 28ème de ce classement avec 101 km.