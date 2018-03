Bordeaux/Coupe de la Ligue : sécurité renforcée pour la finale PSG-AS Monaco

Les supporters du Paris SG et de l'AS Monaco seront très encadrés pendant leur séjour à Bordeaux samedi pour la finale de la Coupe de ligue opposant les deux équipes, certains groupes d'ultras étant tout simplement interdits de séjour en ville, a indiqué jeudi la préfecture de la Gironde. Plus de 41.000 spectateurs, dont 7.500 supporters parisiens et 6.500 Monégasques, sont attendus au stade Matmut Atlantique à Bordeaux où un dispositif de sécurité renforcé sera mis en place pour le match samedi à 21h00. Près de 800 policiers seront ainsi mobilisés dans le centre-ville et aux abords du stade, précise la préfecture dans un communiqué.

"Risque terroriste élevé". "Compte tenu des enjeux de ce match, d'une part en raison de la persistance sur le territoire national d'un risque terroriste élevé et d'autre part en raison des risques d'affrontements entre supporters, qui se sont traduits par le passé par plusieurs incidents graves", la préfecture a pris plusieurs arrêtés : les supporters ultras des deux clubs seront encadrés à leur arrivée et à leur départ. Pour les autres supporters, ils ne pourront se rassembler que dans deux endroits distincts du centre-ville de Bordeaux. Les supporters se revendiquant des groupes d'ultras "Kop of Boulogne" et "Karsud" ont quant à eux interdiction "de circuler, stationner ou d'être présent dans un espace ou une voie publique à l'intérieur du périmètre délimité par la rocade bordelaise et sur la commune de Bordeaux".