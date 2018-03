Biathlon : Stéphane Bouthiaux, entraîneur de Martin Fourcade, s'arrête avec les Bleus

Stéphane Bouthiaux, entraîneur de l'équipe de France masculine de biathlon depuis l'été 2007 et de sa star Martin Fourcade, a décidé de s'arrêter à ce poste, a-t-il déclaré mercredi à l'AFP, confirmant une information du journal L'Équipe. "J'arrête d'entraîner les garçons", a indiqué le technicien, qui a soufflé ses 52 bougies il y a deux jours.

Entraîneur des Bleus depuis 2007. Il occupait le poste d'entraîneur en chef de l'équipe masculine française depuis l'été 2007. "Ça fait onze saisons complètes, trois olympiades. Je pense que la plupart des objectifs que l'on avait fixés ont été atteints. Je pense qu'il est temps pour moi de passer à autre chose", a-t-il ajouté. Le départ de Stéphane Bouthiaux intervient deux ans après celui de Siegfried Mazet, entraîneur du tir, désormais dans l'équipe de Norvège. Les deux hommes ont participé à la mise sur orbite de la fusée Fourcade.

Dix médailles olympiques. Sous la direction de Bouthiaux, le biathlon français masculin a connu ses plus belles heures, avec dix médailles olympiques, dont le titre de Vincent Jay (sprint) aux JO 2010 de Vancouver et surtout les sept médailles sous les Anneaux de Martin Fourcade : son doublé doré poursuite/individuel à Sotchi en 2014, et son triplé en or poursuite/mass start/relais mixte à Pyeongchang cette année, plus l'argent en mass start à Sotchi et à Vancouver.