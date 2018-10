Ballon d'Or : six Français champions du monde parmi les 30 présélectionnés

Six des 30 présélectionnés pour le Ballon d'Or sont des champions du monde : les Bleus de Didier Deschamps sont, comme les stars du Real Madrid, vainqueur de la Ligue des champions, bien représentés dans la liste des joueurs en lice pour remporter la plus prestigieuse des récompenses individuelles, le 3 décembre prochain.

Benzema absent du mondial, mais vainqueur de la Ligue des champions. Le gardien de Tottenham Hugo Lloris, le défenseur du Real Raphaël Varane, les milieux N'Golo Kanté (Chelsea) et Paul Pogba (Manchester United), les attaquants Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) et bien sûr Kylian Mbappé (PSG) figurent dans la liste des 30 joueurs candidats au Ballon d'or, sans compter un autre Français, Karim Benzema, également retenu bien qu'il n'ait pas joué en équipe de France depuis trois ans. L'ancien Lyonnais a gagné cet été une troisième Ligue des champions avec le Real Madrid, l'équipe la plus représentée, et de loin, dans cette liste de 30 noms : outre 'KB9' et Varane, on y retrouve le capitaine Sergio Ramos, la nouvelle recrue Thibaut Courtois (ex-Chelsea), Marcelo, Isco, Gareth Bale et Luka Modric.

Modric pour mettre fin au règne de Messi et Ronaldo ? Le Croate, déjà lauréat des prix UEFA et Fifa du joueur de l'année - des récompenses moins prestigieuses que le Ballon d'Or, et élu meilleur joueur du Mondial 2018 après avoir emmené sa sélection en finale, apparaît comme le mieux placé pour la succession de Cristiano Ronaldo. Car si le Portugais de 33 ans a quand même grandement contribué au troisième sacre consécutif du Real en Ligue des champions, le 4ème en cinq ans, il n'a pas brillé en finale ni fait de miracle en Coupe du monde avec l'équipe du Portugal. Transféré à la Juventus Turin cet été, il se trouve en outre en pleine tourmente après des accusations de viol aux États-Unis.

Si ni 'CR7' ni Lionel Messi, qui a quitté la Ligue des champions dès les quarts de finale avec Barcelone et la Coupe du monde dès les huitièmes avec l'Argentine, ne remportaient le Ballon d'Or, ce serait un véritable événement : les deux extraterrestres se partagent le trophée depuis une décennie, cinq chacun (Messi en 2009, 2010, 2011, 2012 et 2015, Ronaldo en 2008, 2013, 2014, 2016 et 2017).

La liste complète : Gardiens :Alisson Becker (AS Rome/Liverpool/BRE), Thibaut Courtois (Chelsea/Real Madrid/BEL), Hugo Lloris (Tottenham/FRA), Jan Oblak (Atlético de Madrid/SLV) Défenseurs : Diego Godin (Atlético de Madrid/URU), Marcelo (Real Madrid/BRE), Sergio Ramos (Real Madrid/ESP), Raphaël Varane (Real Madrid/FRA) Milieux :Luka Modric (Real Madrid/CRO), N'Golo Kanté (Chelsea/FRA), Kevin De Bruyne (Manchester City/BEL), Isco (Real Madrid/ESP), Paul Pogba (Manchester United/FRA), Ivan Rakitic (Barcelone/CRO) Attaquants : Sergio Agüero (Manchester City/ARG), Gareth Bale (Real Madrid/GAL), Karim Benzema (Real Madrid/FRA), Edinson Cavani (Paris-SG/URU), Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Juventus Turin/POR), Roberto Firmino (Liverpool/BRE), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid/FRA), Eden Hazard (Chelsea/BEL), Harry Kane (Tottenham/ANG), Mario Mandzukic (Juventus Turin/CRO), Sadio Mané (Liverpool/SEN), Kylian Mbappé (Paris-SG/FRA), Lionel Messi (Barcelone/ARG), Neymar (Paris-SG/BRE), Mohamed Salah (Liverpool/EGY), Luis Suarez (Barcelone/URU)

Sept Lyonnaises présélectionnées pour le Ballon d'Or féminin. Triple tenante du titre de la Ligue des champions féminine, l'impressionnante équipe de l'Olympique lyonnais place sept de ses joueuses parmi les quinze présélectionnées pour le Ballon d'Or féminin, nouvellement créé. L'Anglaise Lucy Bronze, la Norvégienne Ada Hegerberg, la Japonaise Saki Kumagai, l'Allemande Dzsenifer Marozsan et les Françaises Amandine Henry, Amel Majri et Wendie Renard sont les sept Lyonnaises présentes dans la liste des 15 joueuses parmi lesquelles sera désigné ce Ballon d'Or féminin.

Mbappé également en course pour le trophée Kopa. Kylian Mbappé fait également partie des dix joueurs candidats au premier Trohée Kopa, qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans. Outre le Parisien, ont été sélectionnés le Lyonnais Aouar, le latéral anglais de Liverpool Trent Alexander-Arnold, les Italiens du Milan AC Patrick Cutrone et Gianluigi Donnarumma, le Japonais de Groningue Ritsu Doan, le Malien Amadou Haidara, le fils de Patrick Kluivert Justin, passé cet été de l'Ajax Amsterdam à l'AS Rome, le milieu américain du Borussia Dortmund Christian Pulisic et le Brésilien de Santos Rodrygo.