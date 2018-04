Université Paris I : la fac de Tolbiac vote le "blocage illimité"

La faculté parisienne de Tolbiac, qui dépend de l'université de Paris I, a voté mardi en assemblée générale le "blocage illimité", dans le cadre du mouvement contre la nouvelle loi sur l'entrée à l'université, considérée comme de la sélection par ses opposants.

Un blocage illimité voté à 497 voix contre 407. Ce blocage a été voté à 497 voix pour, a indiqué le service de presse de l'université Panthéon-Sorbonne, alors que 407 personnes étaient contre. Quelque 900 personnes s'étaient déclarées pour un blocage, mais pas forcément illimité, lors de cette AG qui a rassemblé un gros millier de personnes.

"On va continuer de bloquer jusqu'au retrait du projet de loi et on demande à la direction de mettre 10 sur 20 à tout le monde aux partiels", a indiqué une étudiante. Antoine, présent à l'AG, raconte qu'il y avait "énormément de monde". "Ils ont voté le blocage illimité, jusqu'à la fin de l'année", explique-t-il.

Le site Tolbiac-Pierre-Mendès-France de Paris I est occupé depuis le début de la semaine dernière par des opposants à la loi sur les nouvelles modalités d'accès à l'université, la loi ORE (Orientation et réussite des étudiants).