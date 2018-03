Tempête Eleanor : 28 communes de l'Isère en état de catastrophe naturelle

Vingt-huit communes du département de l'Isère, touchées en janvier par un épisode de pluies torrentielles dans le sillage de la tempête Eleanor, ont été reconnues en état de catastrophe naturelle, a indiqué samedi la préfecture dans un communiqué.

"Inondations, coulées de boue et mouvements de terrains". Cet important épisode pluvieux lié à la tempête Eleanor avait provoqué de nombreuses inondations dans le sud du département entre le 3 et le 5 janvier, touchant plus particulièrement la vallée du Grésivaudan, entre Grenoble et Chambéry, où un petit village avait été inondé aux trois-quarts. Les fortes précipitations avaient provoqué "des inondations, coulées de boue et mouvements de terrains touchant des habitations, des entreprises et des collectivités", a précisé la préfecture de l'Isère dans un communiqué. "En plus des précipitations abondantes, la fonte partielle du manteau neigeux a aggravé les dégâts occasionnés par cet épisode météorologique", a-t-elle ajouté.

Sept morts. La tempête Eleanor avait fait au moins sept morts en France, dont cinq dans les Alpes et notamment une nonagénaire en Isère décédée dans sa maison inondée, et un pompier volontaire qui avait perdu la vie en voulant secourir une famille dans un torrent déchaîné, dans les gorges de la Breda.