Attaques dans l'Aude : Radouane Lakdim, ce voisin "calme, gentil, sans problème"

REPORTAGE

Dans la cité Ozanam, à quelques mètres de la cité fortifiée de Carcassonne, rares étaient ceux qui, vendredi soir, voulaient bien parler de Radouane Lakdim. C'est là, dans un appartement en rez-de-chaussée que le jeune homme franco-marocain de 25 ans, responsable de la terrible attaque de Trèbes et Carcassonne, vivait avec ses parents et ses deux sœurs. Petit délinquant, il passait le plus clair de son temps dans ce quartier populaire connu pour ses points de deal.

"Il vient à la mosquée". Mais selon ses voisins, celui qui a passé un mois en prison en 2016 pour usage de stupéfiants ne faisait pas vraiment parler de lui. "Oui, je le connais bien", confie un homme. "Il vient à la mosquée tout le temps. Il est toujours calme, tranquille." Pour une voisine, Radouane Lakdim était "calme, gentil, sans problème".

"Brun, avec une barbe, pas trop grand". Eric, qui vit dans un pavillon juste en face de la cité, a aperçu le terroriste vendredi matin au volant du véhicule volé, quelques minutes seulement avant l'attaque des CRS et la prise d'otages. Il se souvent d'un "brun, avec une barbe, pas trop grand", qui "n'avait pas l'air trop tranquille". Le matin même pourtant, Radouane Lakdim avait pris le temps de déposer sa petite sœur à l'école avant de partir semer la mort.