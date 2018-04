Paris-8 Saint-Denis bloquée contre "la sélection" à l'université

Le site de Saint-Denis de l'université Paris-8 était bloqué mardi matin dans le cadre du mouvement contre la nouvelle loi sur l'entrée à l'université, considérée comme de la sélection par ses opposants, et qui touche plusieurs facs françaises.

"Complètement bloqué". Le site de Saint-Denis est "complètement bloqué", pour "la première fois" depuis le début du mouvement, a indiqué l'université. Les deux autres sites de Paris-8, l'IUT de Montreuil et Tremblay-en-France, "ne sont pas impactés", a précisé l'établissement. Des photos de personnes massées devant l'entrée de la fac et une banderole "facs bloquées, on va se désélectionner" étaient visibles sur Twitter.

Plusieurs autres sites touchées en France. Ailleurs en France, le mouvement de protestation contre la réforme Vidal, qui modifie les conditions d'accès aux études universitaires, a notamment touché ces derniers jours l'université Paul-Valéry de Montpellier, Jean-Jaurès à Toulouse, le campus de la Victoire à Bordeaux, le site de Tolbiac de l'université Panthéon-Sorbonne à Paris, ou encore la faculté de lettres de Nancy. Mardi, la faculté de droit de Montpellier, fermée depuis de violents incidents qui ont abouti à la mise en examen du doyen et d'un professeur, a rouvert, sous haute surveillance.