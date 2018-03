La mosquée de Lyon dénonce "avec la force du désespoir" les attaques de l'Aude

Les recteurs de la Grande mosquée de Lyon et de celle de Villeurbanne ont condamné samedi "avec la force du désespoir" les attaques de Carcassonne et Trèbes dans l'Aude qui ont coûté la vie à quatre personnes.

"Soutien aux familles". "Nous condamnons avec la force du désespoir cet attentat qui a visé la ville de Trèbes et qui a provoqué la mort de quatre personnes par un individu mû par des sentiments de haine", peut-on lire sur un communiqué. "Nous adressons nos sincères condoléances et notre soutien aux familles des victimes et souhaitons un prompt rétablissement à tous les blessés", poursuivent Kamel Kabtane et Azzedine Gaci.

Un assassinat "odieux et lâche". Les deux recteurs dénoncent particulièrement l'assassinat "odieux et lâche" du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. "Cet assassinat odieux et lâche vient une fois de plus jeter l'opprobre sur toute une communauté, qui se bat chaque jour pour se prémunir contre les propagateurs de la haine", écrivent-il. "Son geste héroïque, sa détermination et son sacrifice forcent notre admiration et aidera à promouvoir l'unité nationale", concluent-ils.