Inondations : 8.000 foyers sans électricité dans l'Aude et l'Hérault

Quelque 8.000 foyers étaient lundi matin privés d'électricité dans l'Aude et l'Hérault à la suite d'importantes inondations ayant fait au moins sept morts, selon Enedis.

8.000 clients sans courant. "À 09h30, Enedis dénombre 8.000 clients privés d'électricité : 6.000 dans l'Aude, 2.000 dans l'Hérault", indique Enedis sur Twitter. "Les équipes sont sur le terrain et la situation reste évolutive en raison des conditions météo encore très difficiles".

Sept morts et cinq blessés. Placée en vigilance rouge orages et inondations par Météo-France, l'Aude subit un intense épisode de pluies, qui a déjà causé la mort de sept personnes et fait cinq blessés graves.