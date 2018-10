Hauts-de-France : des voitures de location à bas coût pour les chômeurs qui retrouvent un emploi

LA FRANCE BOUGE

Les Hauts-de-France ont lancé en janvier 2017 le dispositif "En route pour l'emploi". Le principe en est simple : mettre à disposition des voitures de location pour 2 euros par jour aux demandeurs d'emploi qui retrouvent du travail, le temps de la période d'essai "et un peu plus, de façon à ce que les gens puissent se retourner", explique Xavier Bertrand au micro de Raphaëlle Duchemin sur Europe 1.

"Quand vous habitez à la campagne", il est difficile de travailler sans voiture. C'est l'ancien ministre du Travail lui-même, désormais président du conseil régional des Hauts-de-France, qui a eu l'idée de ce service. Tout a commencé lorsqu'il était maire de Saint-Quentin, dans l'Aisne (2010-2016). Il se souvient avoir conseillé à un demandeur d'emploi de se tourner vers la restauration. Un domaine qui ne convenait pas à cet homme en raison des horaires (week-ends, tard le soir…). "Ce n'était pas un fainéant ce monsieur. C'est tout simplement que, sans voiture, il ne pouvait pas reprendre le boulot", assure Xavier Bertrand. "Quand vous habitez à la campagne et qu'on vous propose un travail à 20 ou 30 kilomètres et que vous n'avez pas de voiture, ce n'est pas que vous ne voulez pas bosser, c'est que vous ne pouvez pas."

"Plusieurs centaines de personnes sont retournées au travail". En arrivant à la tête de la région en janvier 2016, l'ancien secrétaire général de l'UMP s'est rendu compte qu'il y avait des véhicules "en surnombre", qui pourraient être utiles à des demandeurs d'emploi. Par ailleurs, des constructeurs automobiles ainsi que le département du Nord lui ont proposé de "mettre des voitures gratuitement à disposition" de la région.

"Aujourd'hui, on a près de 80 voitures qui tournent en permanence et on a plusieurs centaines de personnes qui, depuis le début, sont retournées au travail grâce à ce dispositif", se réjouit Xavier Bertrand. "Quand j'ai lancé l'opération, je ne savais pas si ça allait vraiment marcher. Mais, si une seule personne devait retrouver un boulot avec ce dispositif, ça valait la peine d'essayer", lâche-t-il en conclusion.