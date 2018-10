Eure : rassemblement contre la fermeture de la maternité de Bernay

Une dizaine de syndicalistes ont occupé mercredi le toit de l'entrée principale du centre hospitalier de Bernay, dans l'Eure, lors d'un rassemblement festif, pour protester contre la fermeture programmée de la maternité.

La maternité fermera "à l'automne 2018", selon l'agence régionale de santé (ARS), ou "en février 2019", d'après le syndicat FO santé.

"On continuera le combat". "Tant que nous n'avons pas la garantie que la maternité reste en place, on continuera le combat", a lancé, depuis le toit, David Lecomte, secrétaire général départemental de FO. Une banderole avec le slogan "maternité fermée = hôpital condamné" avait été accrochée sur la façade du bâtiment.

Dans la journée, plusieurs centaines de personnes, parmi lesquelles une vingtaine d'élus locaux ceints de leur écharpe tricolore, ont participé à ce rassemblement avec kermesse, jeux d'enfants et buvette-restauration. "Notre territoire a besoin de cette maternité, c'est important pour l'économie locale et l'attractivité de notre région", a expliqué Pierre Chauvin, vice-président de la communauté de communes Bernay Terres de Normandie, en charge de la Santé.

"Il faut sortir d'une pure logique comptable pour mettre en place une véritable politique de santé publique de proximité", a fait valoir Denis Basset, secrétaire général de la fédération nationale FO santé, présent à Bernay.

L'ARS évoque notamment "un déficit financier de l'établissement". Sollicitée, l'ARS de Normandie a renvoyé vers son communiqué de presse daté du 14 mars dernier qui justifiait la fermeture de la maternité par "un déficit financier de l'établissement, la baisse de la natalité" ou encore "des tensions sur la démographie médicale". Selon ce même communiqué, l'institution programme de transformer la maternité en un centre périnatal de proximité.

Selon FO, 404 accouchements et 9.658 consultations gynéco-obstétrique ont eu lieu à la maternité de Bernay en 2017. Le service emploie à ce jour trente personnes, selon le syndicat qui a prévu de reprendre l'occupation du toit jeudi et vendredi. En avril 2018, une manifestation pour le maintien de la maternité avait réuni entre 800 et 2000 personnes, selon la police et les syndicats, dans les rues de Bernay.