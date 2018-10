Aude : une petite fille de 11 ans poignardée chez elle

Une petite fille de 11 ans est décédée, après avoir été découverte poignardée chez elle samedi soir, à Castelnaudary dans l'Aude, a indiqué le parquet. "L'enquête en est encore à ses débuts, mais une fillette a été retrouvée poignardée chez elle hier soir, vers 23h30", a déclaré la procureure de Carcassonne Florence Galtier.

Une autopsie sera pratiquée. La petite fille, découverte encore vivante, est décédée quelques heures plus tard, vraisemblablement des suites de ses blessures. Une autopsie sera pratiquée, "pas forcément lundi mais rapidement", a précisé la procureure.

Deux personnes en garde à vue. Selon LCI, des voisins auraient alerté les secours après avoir entendu des cris qu'ils auraient pris pour une violente dispute de couple. Sur place, les gendarmes auraient trouvé la fillette blessée dans son lit, en présence de sa belle-mère et de son père. Le parquet de Carcassonne a confirmé que deux personnes se trouvaient actuellement en garde à vue, sans en dire plus sur leur identité. Il prévoit de communiquer plus largement sur cette affaire lundi.