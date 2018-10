Aude : 1.000 habitants de Pezens évacués, la vigilance rouge crues étendue

Des risques liés à un barrage ont provoqué l'évacuation de 1.000 habitants de la commune de Pezens, dans l'Aude, a annoncé lundi la sécurité civile après des inondations meurtrières. La vigilance crue a par ailleurs été étendue à d'autres tronçons de l'Aude.

Un millier d'habitants évacués à Pezens. Un millier d'habitants de la commune de Pezens ont donc été évacués lundi matin à titre préventif. L'évacuation du reste de cette commune de quelque 1.500 habitants, située dans le nord-ouest de Carcassonne, a quant à elle été suspendue, a indiqué la sécurité civile.

Une crue exceptionnelle. La vigilance rouge crues, qui concernait depuis lundi matin la vallée centrale de l'Aude, a été étendue à trois tronçons supplémentaires, les Basses plaines de l'Aude, Orbieu et Cesse, a indiqué Vigicrues à la mi-journée. "La crue exceptionnelle en cours à Trèbes est proche mais inférieure à la crue de 1891", souligne Vigicrues dans son bulletin. L'eau a atteint 7,68 mètres vers 07h30 lundi, selon le site internet de l'institut. En 1891, l'eau était montée jusqu'à 7,95 mètres le 25 octobre.

Des pluies qui vont se déplacer vers l'Hérault. À partir de la fin de matinée, "les pluies orageuses se décalent vers le département de l'Hérault et faiblissent sur le département de l'Aude", indique Vigicrues, qui avertit que les crues sur la vallée centrale de l'Aude, la Cesse et l'Orbieu "vont se propager vers l'aval de ce tronçon, en provoquant des débordements majeurs jusqu'aux basses plaines de l'Aude, également placées en vigilance rouge".

"L'épisode pluvio-orageux se décalant vers l'Est, Agout - Thoré, Orb amont et Hérault amont placés en vigilance orange devraient connaître des hausses importantes dans la journée de lundi", ajoute Vigicrues. Les pluies violentes qui se sont abattues sur l'Aude dans la nuit de dimanche à lundi ont fait treize morts et cinq blessés graves, selon un bilan provisoire du ministère de l'Intérieur.