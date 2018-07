Santé : le nombre de kinés va continuer d'augmenter "plus vite que les besoins"

Le nombre de masseurs-kinésithérapeutes, déjà en forte hausse depuis le début du siècle, devrait bondir de 57% d'ici 2040, "soit bien plus que les besoins de soins", prévient la Drees dans une étude publiée mardi.

133.000 kinés en 2040. La France comptait 85.000 kinés début 2016, c'est-à-dire 61% de plus qu'en 2000, rappelle le service statistique des ministères sociaux. Selon ses calculs, ces professionnels seront 133.000 en 2040, tandis que la population française n'augmentera que de 9%.

Même en tenant compte du vieillissement et des "besoins de soins" qui en découleront, la "densité standardisée" de kinés progressera tout de même de 20%. Cela suppose toutefois que le nombre de places disponibles dans les instituts de formation restera stable à environ 2.750 par an, après avoir doublé entre 2000 et 2016.

La question des "diplômés à l'étranger". L'étude fait également le pari que le flux des "diplômés à l'étranger" demeurera à son niveau actuel, "autour de 1.200" par an, soit quatre fois plus qu'en 2000. "Une stabilisation de la densité serait possible si les flux de diplômés à l'étranger et les quotas diminuaient conjointement", indique la Drees.

Si les quotas constituent "un levier puissant" sur lequel peuvent peser les autorités françaises, les flux de diplômés à l'étranger sont en revanche "difficilement prévisibles" et servent souvent à contourner les quotas : ces dernières années, la moitié (51%) des diplômés à l'étranger étaient de nationalité française.