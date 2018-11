La lavande aussi efficace que des anxiolytiques ?

Utilisée depuis les Romains, la lavande nous fait du bien : elle est réputée soulager les piqûres d'insectes, favoriser la cicatrisation et faire fuir certains parasites comme les poux. Mais Lavandula angustifolia de son nom latin serait aussi efficace pour lutter contre l'anxiété, agissant comme des anxiolytiques, selon une étude japonaise parue mardi dernier et rapportée par 20 minutes.

Efficace sur des souris. L'étude, publiée dans Frontiers in Behavorial Neuroscience, démontre en effet que le linalol, un alcool présent dans la lavande, agit comme le ferait le valium. Les chercheurs japonais ont démontré qu'il agissait chez des souris sur les mêmes régions du cerveau que le feraient des anxiolytiques.

Plus détendues et davantage curieuses. Les petits rongeurs ont été divisés en deux groupes : l'un était soumis à des vapeurs de linalol, l'autre non, le tout dans un contexte de stress. Les souris étaient ainsi confrontées à différentes épreuves telles la boîte noire, le labyrinthe ou encore des tests d'endurance. Celles ayant respiré l'alcool de lavande se sont montrées plus détendues et ont exploré plus facilement leur environnement.

Efficace par le biais de l'odorat. De plus, les scientifiques ont démontré que c'est bien par l'odorat que la lavande faisait son effet. Le linalol n'avait en effet aucune conséquence chez des souris chez lesquelles ce sens avait été neutralisé. Administré en intraveineuse, la substance s'est montrée moins efficace. Désormais, il reste aux scientifiques à démontrer que la lavande peut avoir le même effet chez des humains et définir sous quelle forme et avec quel dosage.