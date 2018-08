Don du sang : "On a besoin de donneurs demain, la semaine prochaine…", assure l'EFS

La France fait face à une pénurie de sang, les stocks sont dans état critique. L'Établissement français du sang (EFS) avait déjà tiré la sonnette d'alarme mi-juillet : les donneurs ont été moins nombreux cet été. Les raisons évoquées ? La Coupe du monde de football et la canicule. Les centres de collecte comptent désormais sur ceux qui donnent encore. Et ceux qui pourraient donner…

"Je donne depuis que je suis étudiante". Allongée, un livre à main et le sourire aux lèvres dans le centre de collecte de Cabanel dans le 15ème arrondissement de Paris, Sarah est venue donner son sang comme elle le fait trois à six fois par an depuis 20 ans. "Je donne depuis que je suis étudiante", raconte-t-elle au micro d'Europe 1. "Je me souviens qu'à l'époque, j'avais dit à l'infirmière 'Surtout, ne me ratez pas, sinon je ne reviendrai pas'. Et elle ne m'a pas ratée donc je suis revenue…"

De son côté, Anne est venue sur son temps libre, par devoir. "J'y vais quand j'y pense et que j'ai le temps, mais je l'ai toujours plus ou moins en tête. J'ai pensé à l'été et je me suis dit qu'il y avait quand même moins de donneurs et que c'était le moment d'y aller."

De nouveaux donneurs à fidéliser. Tous les donneurs ne sont aussi assidus. Mercredi après-midi, moins de la moitié des 18 sièges du centre Cabanel sont ainsi occupés. Or, la directrice du centre Geneviève-Woimant assure qu'il faudrait "au moins 40 donneurs par jour et on atteint 20, 25 donneurs… On n'y est pas encore tout à fait. Il faut voir arriver de nouveaux donneurs parce qu'il faut prendre la relève."

La collecte est particulièrement faible cette année en raison notamment des températures très élevées. "Quand il fait extrêmement chaud, on ne se sent pas bien et quand on ne se sent pas bien, on ne va pas donner son sang. Et on est les premiers à dire, 'Donnez votre sang si vous vous sentez bien'", reconnaît François Charpentier, le directeur de la collecte et la distribution à l'Établissement du Sang, au micro d'Europe 1.

Les vacances sont également une des causes habituelles de la baisse du nombre de dons. "Les donneurs ne sont pas sur leur lieu de vie habituel donc ils donnent moins. Même si on maintient des collecte ouvertes - on essaie notamment d'améliorer notre offre de collecte au niveau des lieux de villégiature -, elles sont moins fréquentées", observe encore François Charpentier.

Des dons nécessaires toute l'année. Alors, il encourage les donneurs habituels à venir donner leur sang plus tard. "Les gens qui ne peuvent pas donner aujourd'hui, ce n'est pas grave", assure-t-il. "On a besoin d'eux demain, la semaine prochaine, on a besoin d'eux dans un mois. Donc, ne culpabilisons pas. Il faut juste se dire que là, actuellement, on ne peut pas, mais qu'au mois de septembre, on ira donner." Ces prochains jours sont néanmoins décisifs. Pendant la période du 15 août, les dons sont proches de zéro et les hôpitaux ne tiendront que sur les réserves de sang.