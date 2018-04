Un député LFI entarté, Mélenchon dénonce une action de "l'extrême droite"

Le député LFI Éric Coquerel a été entarté, une action filmée et attribuée vendredi par Jean-Luc Mélenchon à des militants d'"extrême droite". Alors que le député de la Seine-Saint-Denis se rendait dans une réunion publique, jeudi, "deux individus qui l'attendaient l'ont pris à parti" et "l'ont agressé", affirme le leader de la France Insoumise, dans un billet posté sur son blog et sur Twitter, en évoquant "un nouvel acte de violence" contre un élu LFI. Une brève vidéo a ensuite été postée sur les réseaux sociaux.

Les agresseurs ont parlé de soutien aux sans-papiers. Selon Jean-Luc Mélenchon, "ce que [les agresseurs] ont crié au moment de l'agression montre leur appartenance à l'extrême droite. En effet, ils ont reproché à Éric Coquerel d'avoir soutenu la mobilisation de migrants sans-papiers à la basilique Saint-Denis. Cette prise de position lui avait valu d'être injurié et menacé par l'extrême droite. L'un des deux agresseurs filmait la scène, ce qui démontre une volonté d'incitation. Nous pouvons donc craindre que ce type d'agressions sur les députés de la France insoumise se répètent", s'inquiète-t-il.

Mélenchon demande à de Rugy de soutenir la plainte. Jean-Luc Mélenchon a écrit au président LREM de l'Assemblée nationale, François de Rugy, pour qu'il se joigne à la plainte déposée par LFI. "Nous prenons cet incident très au sérieux", explique-t-il. "Comme quatre autres députés du groupe de La France insoumise, Éric Coquerel est l'objet de menaces de morts. L'extrême droite redouble de violence ces derniers mois. Après le projet de meurtre contre le ministre [Christophe] Castaner et moi, elle cible particulièrement le mouvement social et les élus qui l'accompagnent ou le soutiennent comme les députés de la France insoumise." Pour Jean-Luc Mélenchon, le soutien de François de Rugy "serait une manifestation de détermination très dissuasive pour nos potentiels agresseurs".