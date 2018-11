Présidence de LREM : Schiappa ne souhaite pas forcément une femme, mais "la meilleure personne"

INTERVIEW

Ce que Christophe Castaner a fait, être membre du gouvernement et diriger La République en marche, Marlène Schiappa aurait-elle été privée de le faire ? Sur Europe 1, lundi, la secrétaire d'État à l'Égalité entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les discriminations a assuré qu'elle n'avait pas été empêchée de briguer la tête du mouvement présidentiel mais que cela relevait de son propre choix.

LREM, "déjà dirigée par une femme". "C'est une décision vraiment personnelle de ne pas être candidate à la tête de La République en marche", a-t-elle indiqué au micro d'Audrey Crespo-Mara. Mais alors que les présidents de l'Assemblée nationale et du groupe parlementaire LREM sont des hommes, le mouvement présidentiel est critiqué pour le manque de femmes à sa direction.

"Ce qui est important pour notre mouvement, c'est le collectif", a évacué Marlène Schiappa, avant de rappeler : "LREM a déjà été dirigée par une femme, par Catherine Barbaroux, qui a été la présidente de ce mouvement juste après le fondateur de ce mouvement, Emmanuel Macron", a-t-elle justifié. "Ensuite, [il a été dirigé] par un triumvirat composé de Bariza Khiari, Astrid Panosyan et Arnaud Leroy."

"Il faut la meilleure personne qui pourra l'incarner". A partir de ce constat, la secrétaire d'État a formulé deux souhaits : avoir "la meilleure personne" à la tête de LREM pour "incarner" le parti, et, surtout, poursuivre le travail de féminisation. "La question de la féminisation en politique ne se résume pas à ma personne", résume Marlène Schiappa. "Actuellement, seuls 16% des maires sont des femmes. Moi mon souhait, c'est que la République en marche poursuive ce travail de féminisation, comme nous l'avons fait à l'Assemblée nationale, y compris dans les municipalités en investissant des femmes", a-t-elle conclu, comme un message envoyé à son parti avant les élections municipales de 2020 qui se profilent.