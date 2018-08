Premier bain de foule à Brégançon pour Emmanuel Macron

Quatre jours après être arrivé au Fort de Brégançon, dans le Var, Emmanuel Macron s'est adonné à son premier bain de foule, mardi soir. Pendant quelques minutes, le chef de l'État a salué les quelques dizaines de personnes présentes sur la bord de la route menant à la célèbre bâtisse.

Brégançon: Emmanuel Macron s'offre un premier bain de foule pic.twitter.com/HiZizIusUX — BFMTV (@BFMTV) 7 août 2018

Son plus jeune fan était là. Il a notamment passé un peu de temps avec son "plus jeune fan", Maxime, 6 ans et demi, qui a suivi avec attention la dernière campagne présidentielle et qui passe ses vacances avec ses parents à Bormes-les-Mimosas, près du lieu de villégiature du président pendant deux semaines.

"Bouquiner" et "se promener". À un homme qui l'interrogeait sur ses vacances, Emmanuel Macron a répondu en profiter pour "bouquiner, se promener, faire comme tout le monde" et "ça fait du bien", a-t-il commenté. "Je suis venu faire un petit coucou et saluer tout le monde", a dit encore le chef de l'Etat. L'Élysée a indiqué que "l'ensemble du programme de congés du président (était) privé et non officiel" et que "les sorties du président (étaient) toutes privées".