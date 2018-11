Pour le vice-président du Crif, "parler de Pétain est presque une insulte pour les victimes" de 39-45

INTERVIEW

Les propos d’Emmanuel Macron sur le maréchal Pétain divisent. Gérard Unger, historien et vice-président du Crif (Conseil représentatif des institutions juives de France), a estimé mercredi soir sur Europe 1 que "parler de Pétain est très difficile et presque une insulte pour les victimes" de la Seconde Guerre mondiale.

"Essayer de parler de Pétain est très difficile et presque une insulte pour les victimes de 39-45, qu’il s’agisse des juifs, des communistes, des résistants ou des francs-maçons. Il est condamné pour indignité nationale. Ça n’a rien à voir avec le rôle d’un maréchal Joffre ou d'un maréchal Foch", a déclaré Gérard Unger.

"Pour beaucoup, la mémoire de Pétain est une mémoire négative". La polémique est née des propos du chef de l’État sur l'opportunité de rendre hommage à Pétain dans le cadre du centenaire de l'armistice de 1918. Emmanuel Macron avait jugé "légitime" de lui rendre hommage samedi, arguant que le chef du régime de Vichy avait été "pendant la Première Guerre mondiale un grand soldat", avant de conduire "des choix funestes" pendant la Deuxième en collaborant avec le régime nazi.

"On a aucun problème à reconnaître que le maréchal Pétain a été un grand soldat. Le problème n’est pas là", a consenti le vice-président du Crif. "Le problème, c’est l’indignité nationale qui couvre le maréchal Pétain depuis 1945. Il a été condamné à mort pour intelligence avec l’ennemi et haute trahison. On est là dans un domaine qui couvre, malheureusement, tout ce qui s’est passé avant. Pour beaucoup, la mémoire du maréchal Pétain est une mémoire négative", a poursuivi Gérard Unger.

Avec les sept autres maréchaux de la Grande Guerre, Philippe Pétain sera ainsi célébré samedi aux Invalides, lors d'une cérémonie à laquelle participeront les plus hauts responsables militaires français.