Pas d'inauguration du nouveau siège du PS le 21 septembre

Le PS n'inaugurera finalement pas son siège d'Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, le 21 septembre, les travaux n'étant pas suffisamment avancés pour cela, a affirmé jeudi Corinne Narassiguin, numéro deux du parti. Il n'y aura pas non plus d'université de rentrée le lendemain, contrairement à ce qu'avait annoncé le premier secrétaire Olivier Faure le 9 juin, a-t-elle précisé.

"Il y a un peu de retard dans les travaux, on ne veut pas faire une inauguration dans un chantier", a-t-elle expliqué. "La Rochelle a servi de rentrée politique", a également justifié Corinne Narassiguin. Olivier Faure a prononcé samedi dernier le discours de clôture du traditionnel rendez-vous de rentrée de la Fédération nationale des élus socialistes et républicains (FNESR) à La Rochelle, devant une audience clairsemée, et en l'absence de ses adversaires du Congrès.

Choisir bientôt un candidat pour les élections européennes. Le bureau national du parti se réunira par ailleurs le 4 septembre, avec à l'ordre du jour la mise en place de la commission électorale censée proposer un calendrier pour la désignation des candidats aux européennes. "L'objectif est que l'on puisse soumettre le calendrier et la circulaire pour la constitution des listes européennes au Conseil national du 13 octobre", a ajouté Corinne Narassiguin. Les candidats devraient être désignés fin décembre ou début janvier, toujours selon la numéro deux du PS.