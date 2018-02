Nicolat Hulot a décidé de porter plainte contre Ebdo pour "diffamation"

Nicolat Hulot répond à Ebdo. Le ministre de la Transition écologique et solidaire a décidé de porter plainte contre Ebdo pour "diffamation", comme l'ont indiqué ses avocats, lundi.

Les journalistes également visés par la plainte. Nicolas Hulot a demandé à ses avocats de déposer une plainte en diffamation contre le magazine Ebdo et les journalistes à l'origine d'un article mettant en cause le ministre pour des violences sexuelles, ont indiqué les avocats lundi. "Nous avons reçu pour instruction, Jacqueline Laffont et moi, de lancer cette procédure en diffamation", a déclaré Me Alain Jakubowicz.