Municipales : Mounir Mahjoubi n'exclut pas une candidature à Paris

Le secrétaire d'État en charge du Numérique, Mounir Mahjoubi, n'a pas nié lundi sur BFMTV et RMC son intérêt pour une candidature à la mairie de Paris, pour les municipales de 2020.

"Grâce à Paris, je suis allé à l'école gratuitement". "Pourquoi ça ne m'intéresserait pas ? Je suis né là, j'ai grandi là, j'ai travaillé là, j'ai fait ma vie. Mes parents sont arrivés à Paris, grâce à Paris je suis allé à l'école gratuitement, j'ai découvert Internet", a-t-il répondu, interrogé sur une éventuelle candidature.

"Si à un moment ça doit arriver, pourquoi pas", a-t-il lâché, tout en soulignant que l'échéance est encore lointaine.

"Pourquoi ça ne m'intéressait pas?" Mahjoubi répond à une éventuelle candidature à la mairie de Paris pic.twitter.com/76kqowgrOV — BFM Paris (@BFMParis) 30 juillet 2018

"Ce qui est certain, c'est que peu de gens se seraient dit que quelqu'un comme moi puisse un jour souhaiter être candidat, et ça c'est le macronisme (...) Un garçon de 34 ans, issu de parents immigrés, qui a grandi à Paris, qui est devenu ministre à 34 ans, et se dit que ce serait peut-être possible", a poursuivi le secrétaire d'État, qui a été élu député dans le XIXe arrondissement de Paris.

Benjamin Griveaux également sur les rangs. "Si on veut gagner, ce ne sera pas une candidature La République en marche, ce sera une candidature des Parisiens, et nous tous en ce moment, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On travaille au quotidien, avec tout le monde, pour essayer de comprendre ce dont ont besoin les Parisiens", a-t-il expliqué.

Un autre ministre manifeste depuis plusieurs mois son intérêt pour la capitale, le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux, qui a été élu local à Châlon-sur-Saône avant d'être élu député de la 5e circonscription de Paris (IIIe et Xe arrondissements).