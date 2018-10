Marie-Noëlle Lienemann : "environ 500 cadres du PS nous ont dit qu'ils voulaient partir"

Alors que Marie-Noëlle Lienemann et Emmanuel Maurel, deux figures de l'aile gauche du PS, ont annoncé leur départ du parti dirigé par Olivier Faure, la sénatrice était samedi l'invitée d'Europe1. Les deux élus vont "créer un nouveau parti qui fera vivre la flamme du socialisme historique plutôt que d'être le gardien des cendres", et comptent bien "participer à une dynamique de convergences avec la France insoumise". Si on ne connaît pas encore le nombre de membres du mouvement "Nos causes communes", créé avec le MRC, Marie-Noëlle Lienemann explique au micro de Philippe Vandel qu"environ 500 cadres du PS nous ont dit qu'ils voulaient partir" du PS.