Macron salue le courage et la dignité du peuple grec pendant la crise

Dans un tweet publié lundi, Emmanuel Macron a salué le "courage et la "dignité" du peuple grec pendant la crise économique. Un message qui arrive alors que la Grèce est officiellement sortie du troisième des plans d'aide financière aussi stricts qu'impopulaires sous lesquels elle vivait depuis 2010.

La fin aujourd’hui du plan de soutien signe pour le peuple grec la sortie de la crise qu’il a affrontée avec un courage et une dignité qui forcent le respect. La France demeure à ses côtés pour que nous construisions ensemble, avec nos partenaires, l’avenir de l’Union européenne. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 20 août 2018

Ayant reçu au total de ses créanciers (FMI, UE et BCE) 289 milliards d'euros de prêts en trois programmes (2010, 2012 et 2015), la Grèce a dû en échange réaliser une série de réformes violentes, qui lui ont fait perdre un quart de son PIB en huit ans, accompagnée d'une explosion du chômage qui reste à 20% après avoir culminé à 27,5% en 2013. La Grèce est le dernier pays, après le Portugal, l'Irlande, l'Espagne et Chypre, à émerger des plans d'aide internationaux.