Macron : "Je ne prendrai pas parti sur le référendum", mais la France "ne serait pas la même sans la Nouvelle-Calédonie"

Au troisième jour de sa visite en Nouvelle-Calédonie, la prise de parole d'Emmanuel Macron était très attendue, à six mois du référendum sur l'indépendance de l'archipel. Samedi, à Nouméa, le président de la République a indiqué qu'il ne "prendrait pas parti", tout en affirmant que la France ne "serait pas la même sans la Nouvelle Calédonie". "La Nouvelle-Calédonie n'a jamais manqué à la France", a-t-il ajouté.

Le "non" est attendu gagnant. Depuis 20 ans, un processus de décolonisation par étapes est en place en Nouvelle-Calédonie et doit déboucher le 4 novembre sur un référendum lors duquel les électeurs devront dire s'ils veulent "que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante". Au vu du rapport de forces actuel entre les deux camps, le "non" est attendu gagnant.

Macron joue l'apaisement. Plus tôt dans la journée, en visite sur l'île d'Ouvéa, Emmanuel Macron avait clairement joué l'apaisement, en choisissant de ne pas déposer de gerbe sur la tombe des 19 militants kanak, tués en 1988 lors de l'assaut de la grotte d'Ouvéa, alors qu'un collectif d'habitants de Gossanah, tribu où se trouve la grotte, mène campagne depuis mi-avril pour s'opposer à la venue de Macron, qualifiée de "provocation". Le président est donc resté en retrait, entouré d'enfants et d'officiels, pendant que les familles déposaient une gerbe sur le mémorial de Wadrilla.

Dans la matinée, entouré des élus locaux et des responsables coutumiers kanak d'Ouvéa, le chef de l'État avait en revanche déposé une gerbe à la gendarmerie de Fayaoué à la mémoire des quatre gendarmes tués le 22 avril 1988 lors de l'attaque de la brigade, et des deux militaires morts pendant l'assaut.

>> Plus d'informations à suivre.