Macron en week-end à Brégançon, mais... "les Français savent que le président y travaille"

INTERVIEW

Une parenthèse varoise pour Emmanuel et Brigitte Macron. Le président de la République et son épouse sont au fort de Brégançon depuis jeudi soir pour un week-end prolongé. Résidence d'été officielle de la présidence de la République depuis 1968, la bâtisse a été ouverte au public en 2014. Mais depuis l’été 2012, plus aucun chef de l’Etat n’y avait séjourné.

Le poids de l'histoire. "Emmanuel Macron habitue les Français à mélanger de nouveaux codes au respect de la tradition. Il va dans une résidence présidentielle où il s’est passé énormément de choses depuis 60 ans", relève auprès d’Europe 1 Olivier Duhamel, président de la Fondation nationale des sciences politiques .

Avantage du lieu : outre son cadre idyllique, au bord de la plage de Cabasson, le chef de l’Etat peut y accueillir sans difficulté des hôtes de marque, et s’entretenir avec eux loin du cadre pesant du protocole élyséen. "Emmanuel Macron peut y faire venir qui il veut, responsable français, européen ou international, si une crise grave se produit", souligne le politologue. "François Mitterrand y a fait venir le chancelier Helmut Kohl, Jacques Chirac y a fait venir Abdelaziz Bouteflika, Nicolas Sarkozy y avait tenu, en août 2010, une sorte de petit Conseil des ministres pour préparer les derniers arbitrages budgétaires", rappelle notamment notre spécialiste.

Un symbole positif. "Ce qui est intéressant à Brégançon, c’est qu’il s’agit du symbole des vacances présidentielles, mais les Français savent que le président y travaille", conclut Olivier Duhamel.