Macron annonce une aide pour les automobilistes : "On va encore créer une usine à gaz", s'inquiètent nos auditeurs

RÉACTION

Un geste pour les Français "qui, tous les jours, prennent la voiture pour aller travailler" : c'est le sens de l'annonce d'Emmanuel Macron qui a indiqué, mardi en exclusivité sur Europe 1, sa volonté d'étendre à tout le territoire un dispositif de soutien aux automobilistes qui existe déjà dans les Hauts-de-France. Concrètement, il s'agit d'une aide de 20 euros mensuels pour ceux qui doivent faire plus de trente kilomètres pour aller travailler. "Cette aide sera défiscalisée", a-t-il précisé.

Baisser les taxes "peut être fait en une journée". "Je comprends leur colère, ils se sentent pris au piège et ils considèrent que c'est injuste", a estimé le chef de l'État. Mais il semblerait que son annonce n'ait pas vraiment éteint la grogne des automobilistes face à la hausse récente des prix du carburant, à en juger par vos réactions sur les réseaux sociaux et sur l'antenne d'Europe 1. "On va encore créer une aide usine à gaz qui ne va profiter qu'à peu de monde, alors que baisser les taxes sur les carburants peut être fait dans la journée", se plaint Chris, sur la page Facebook d'Europe 1.

Les gens qui vont travailler pris "pour des criminels". Dans de nombreux cas, le montant de cette aide ne va pas compenser la hausse du budget pour les carburants sur un mois. Comme pour Jeff, auditeur d'Europe 1, qui paye plus de 50 euros par semaine pour parcourir les 156 kilomètres par jour que lui impose l'éloignement de son lieu de travail. Et pour lui, l'hybride et l'électrique sont hors de portée : "C'est extrêmement cher. Les primes ne suffisent pas, si on prend les gens qui gagnent le Smic." Selon Jeff, "on fait passer les gens qui vont travailler pour des criminels". "Avec toute la route que je fais par jour, ce n’est pas avec une aide de 20€ par mois qu’il va m’aider", abonde Marie, sur Facebook.

"Il faut qu'on pense à notre planète". Reste qu'"il faut bien qu'on pense aussi à notre planète", insiste Josiane, autre auditrice, mécontente du "Macron-bashing" ambiant. "Quand vous voyez, tous les jours, devant des écoles, qu'il y a un enfant par voiture, on pourrait faire des regroupements. Il y a des mesures symboliques" à prendre, assure-t-elle. Avant de nuancer son propos sur la nécessité absolue d'une hausse des taxes : "Le président ne veut pas revenir sur l'augmentation des carburants, mais peut-être qu'il y aurait un petit geste à faire…"