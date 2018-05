Macron annonce des mesures pour "déployer encore davantage" la recherche française

Le gouvernement annoncera "à l'automne" des mesures pour "déployer encore davantage l'excellence de la recherche française", a annoncé Emmanuel Macron jeudi lors du salon international des start-up Vivatech. "Nous avons en quelque sorte construit un terrain de jeu", a-t-il résumé en évoquant les efforts de la France en matière d'investissements dans l'innovation et de soutien au développement des start-up.

"Poursuivre ce travail". "Dans les prochaines semaines et les prochains mois nous allons poursuivre ce travail avec l'ensemble des partenaires, en rendant notre université plus forte et plus efficace avec la réforme en cours, en clarifiant nos objectifs et en ayant une politique ambitieuse que nous annoncerons à l'automne pour déployer encore davantage notre recherche et l'excellence de la recherche française", a ajouté le chef de l'Etat devant un parterre d'investisseurs et dirigeants d'entreprises.

"Réformes en profondeur". La France aura aussi "une politique en matière de santé et d'innovation en santé, dans laquelle les premières décisions ont été prises, que nous allons clarifier pour donner une perspective à toutes les start-up comme les grands groupes de la biotech", a-t-il poursuivi. Évoquant des "réformes en profondeur", il a cité la loi Pacte "qui permettra en particulier pour les start-up, les PME et les ETI (entreprises de taille intermédiaire) partout dans le pays de se développer beaucoup plus rapidement par des simplifications massives, une réforme en profondeur de leur fiscalité et une politique de financement de croissance volontariste", a détaillé Emmanuel Macron.