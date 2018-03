LREM : la "Grande marche pour l'Europe" reportée au 7 avril

La "Grande marche pour l'Europe" organisée par La République en marche, qui devait initialement se lancer le 24 mars, débutera finalement le 7 avril, a annoncé le parti présidentiel dans un communiqué. Le départ de cette opération de porte-à-porte avait été décalé en raison de l'attaque terroriste dans l'Aude du 23 mars.

L'opération réduite d'une semaine. La durée de cette Grande marche a été réduite de six à cinq semaines, "jusqu'à la mi-mai", a précisé le parti. "Les adhérents du mouvement iront à la rencontre des Françaises et des Français (…) pour écouter leurs préoccupations, leurs attentes et leurs propositions pour la refondation du projet européen", a ajouté LREM, qui a élaboré un formulaire de huit questions. La Grande marche doit au final servir à nourrir le programme du parti en vue des élections européennes de 2019. Elle s'inspire d'une opération similaire à l'été 2016 qui avait impulsé la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron.