L'écrivain d'extrême droite Renaud Camus et le Siel vont présenter une liste aux Européennes

L'écrivain Renaud Camus, qui a forgé la théorie radicale et contestée du "grand remplacement" de la population française par une population immigrée, et Karim Ouchikh, président du micro-parti identitaire Siel, vont présenter une liste aux élections européennes. "Le grand remplacement est le seul problème sérieux", et "la seule solution (...) c'est la remigration, la décolonisation, la libération du territoire", affirment à cet effet l'écrivain d'extrême droite et le président du Siel dans l'hebdomadaire Valeurs Actuelles.

"Il faut sortir l'Afrique" de l'Europe. "L'Europe (...), il ne faut pas en sortir, il faut en sortir l'Afrique", ajoutent les deux militants, pour qui "l'Europe entière et sa civilisation sont menacées de mort". Pour eux, "tous les partis politiques sont du même côté (...), celui du remplacisme", de "l'immigration de masse" et de "l'islamisation méthodique de notre continent", qui annoncent "l'ethnocide, le génocide par substitution" de la population.

Camus avait appelé à voter Marine Le Pen en 2017. Renaud Camus, adhérent du Siel et président du parti de l'In-nocence, avait soutenu Marine Le Pen à la dernière présidentielle. Le Siel, créé en 2012 au sein du Rassemblement Bleu Marine et qui réclame d'inscrire "le fondement chrétien" dans la Constitution, a quitté cette structure proche du FN en 2016 et revendique 2.000 adhérents.