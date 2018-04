Le Pen dans la rue contre le projet de loi immigration, "nul et vide"

REPORTAGE

Les débats sur le projet de loi asile et immigration vont se poursuivre toute la journée à l’Assemblée nationale. Le vote pourrait intervenir tard samedi soir, ou dimanche. Opposé au texte, le Front national a organisé, vendredi soir, une manifestation anti-immigration devant l’Assemblée. Europe 1 était sur place.

Donner de la voix. Une petite centaine de militants étaient présents, drapeaux français à la main. Ils accueillent la député du Pas-de-Calais et patronne de leur mouvement, dont le slogan est assez simple : "moi qui ai quand même un certain vocabulaire, je n'ai pas trouvé d'autres mots plus adaptés que... nul. C'est une loi nulle et vide". À défaut de pouvoir se faire entendre dans l'hémicycle juste à côté, le FN donne donc de la voix dans la rue.

Marine Le Pen cherche à reprendre la main sur cette thématique, si cruciale pour elle, alors que Laurent Wauquiez a frappé fort cette semaine en reprenant une partie de ses idées. "Quand je l'entends dire qu'il est terrifiant d'envisager qu'à ce rythme là, il y a un million d'étrangers qui s'installera en France d'ici 5 ans, que c'est affreux, je lui dis c'est vrai, c'est affreux. C'est vrai que c'est exactement le nombre d'étrangers qui se sont installés en France sous le mandant de Nicolas Sarkozy, dont il était ministre..."

"Elle n'a jamais été aussi présente ici". Une fois la manifestation terminée, Marine Le Pen retourne à l'Assemblée. "Elle n'a jamais été aussi présente ici, souligne un député de la majorité. Et d'ailleurs, ça nous pose problème". La patronne du FN vote en effet en faveur des articles les plus restrictifs de ce projet de loi asile-immigration.