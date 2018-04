Le couple Macron règle lui-même ses dépenses privées

Emmanuel et Brigitte Macron sont visiblement soucieux d’exemplarité. Selon les informations du Parisien, le couple présidentiel finance la quasi-totalité de ses frais personnels. Tout comme Charles de Gaulle et François Hollande avant lui, le chef de l’Etat sort régulièrement le chéquier pour régler certaines dépenses comme pour les croquettes pour le chien ou bien encore le dentifrice. Même chose pour la taxe d’habitation, que le Président souhaite supprimer. Quant aux robes et aux tenues de la première dame, elles sont prêtées par des marques de luxe.

Déplacement à titre privé. Lorsque le couple présidentiel est en déplacement à titre privé, il s’occupe également de régler les chambres d’hôtels ou bien encore les vols d’avion. Mais, mesure de sécurité oblige, Emmanuel Macron voyage dans des avions et des hélicoptères de l’armée. Le chef de l’Etat envoie ensuite un chèque à l’Etat, équivalent au prix d’un vol commercial Air France. Une mesure symbolique alors que le prix d’un Falcon pendant une heure est de 6.000 euros.

26.000 euros de maquillage. Le chef de l’Etat, privilège de la fonction oblige, ne verse pas un centime de loyer pour le palais de l’Elysée. Emmanuel Macron avait été épinglé, en juillet dernier, pour ses dépenses de maquillage, payées par la collectivité. Sur trois mois, le secrétaire général de l’Elysée avait dû régler près de 26.000 euros.