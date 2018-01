La confiance de Macron remonte, selon un nouveau sondage

La cote de confiance d'Emmanuel Macron remonte de deux points, à 42%, selon un sondage Elabe*, publié jeudi, qui confirme une tendance observée par la plupart des instituts depuis deux mois.

Selon cette étude réalisée pour Les Échos et Radio Classique, 34% des personnes interrogées disent faire "tout à fait" confiance au chef de l'État et 8% lui faire "plutôt" confiance. La défiance demeure cependant majoritaire (50%).

Édouard Philippe perd deux points. Le président français était tombé à 37% en septembre, après une dégringolade estivale. "Avec la hausse enregistrée ce mois-ci, Emmanuel Macron bénéficie d'un score supérieur de sept points à celui de François Hollande à la même période de son quinquennat (39%)", relève l'institut Elabe. Parallèlement, son Premier ministre, Édouard Philippe, perd deux points, à 37%.

*Ce sondage a été réalisé par internet, mardi et mercredi, auprès d'un échantillon de 1.001 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.