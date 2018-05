Jean-Luc Mélenchon : "La jonction des forces est en train de se faire"

Le leader de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon a estimé mardi, lors du rassemblement du 1er-Mai à Marseille, que "la jonction des forces est en train de se faire" et que les syndicats marseillais avaient joué "un rôle précurseur".

Un "rôle précurseur". "Je crois que la CGT marseillaise et les syndicats des Bouches-du-Rhône auront joué un rôle avant-gardiste, précurseur. Ils ont montré que tout ça pouvait se passer tranquillement, simplement et l'appel de la CGT a été bien reçu, bien entendu", a déclaré aux médias le député des Bouches-du-Rhône en tête du cortège de la manifestation à Marseille. "Ils ont fait la démonstration que ça marchait", a-t-il poursuivi.

"Rien n'est réglé pour ce qui est de la division syndicale". Le 14 avril, le député LFI et une quinzaine de syndicats (CGT, FSU, Sud) partis et associations avaient appelé à une manifestation commune à Marseille pour dire "Stop à Macron". La CGT avait dénombré 58.000 manifestants et la police 6.000. "Pour ce qui est de la jonction des forces oui c'est bien parti, c'est en train de se faire", a ajouté Jean-Luc Mélenchon, après avoir reconnu qu'en revanche "rien n'est réglé pour ce qui est de la division syndicale". Comme depuis plusieurs années, les syndicats ont décidé de fêter la journée internationale des travailleurs en ordre dispersé.