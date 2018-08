Françoise Nyssen : Édouard Philippe rappelle que les règles sont "extrêmement claires"

Le Premier ministre Édouard Philippe a rappelé vendredi que la participation des ministres au gouvernement était liée à "des règles extrêmement claires", en réponse à une question sur la ministre de la Culture Françoise Nyssen et l'enquête visant Actes Sud.

Mise en examen vaut départ. "J'ai défini, s'agissant de la participation des ministres au gouvernement, des règles extrêmement claires dès la nomination de ce gouvernement et je m'y tiendrai strictement", a déclaré Édouard Philippe, qui se trouvait à Charleville-Mézières à l'occasion du festival Cabaret vert. Interrogé mercredi, le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux avait rappelé que lorsqu'un ministre était mis en examen, il devait quitter le gouvernement. "Ce qui m'importe dans cette optique-là, c'est le travail que nous faisons, c'est la qualité du travail, le sérieux du travail, l'intensité du travail. Je me consacre essentiellement à ça", a ajouté Édouard Philippe.

La ministre fragilisée par une enquête. Déjà critiquée pour son bilan à la tête du ministère de la Culture, Françoise Nyssen se retrouve dans la tourmente après l'ouverture jeudi d'une enquête sur des travaux présumés illégaux, menés dans les bureaux parisiens des éditions Actes Sud, qu'elle a dirigées. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour déterminer si ces travaux d'agrandissement, en 1997 et à partir de 2012, respectaient le code de l'urbanisme.