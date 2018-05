Emmanuel Macron refuse d'annoncer "un plan banlieues", stratégie "aussi âgée" que lui

Emmanuel Macron a prévenu mardi qu'il n'allait "pas annoncer un plan ville, un plan banlieues", voyant là une stratégie "aussi âgée que (lui)", appelant à "changer de méthode" pour sortir de l'"assignation à résidence" dans les quartiers défavorisés. Cette méthode de plans dédiés "a apporté des choses" mais "on est au bout" de ce que cela a pu produire, et "aujourd'hui poursuivre dans cette logique est poursuivre dans l'assignation à résidence, la politique spécialisée" et "je n'y crois pas", a-t-il martelé.

Emmanuel #Macron parle "mobilisation générale" et "travail en commun" pour développer une "politique de l'émancipation et de la dignité" dans les banlieues. #LaFranceUneChance — Margaux Baralon (@MargauxBaralon) 22 mai 2018

30.000 stages de 3ème. Parmi les annonces attendues, il a indiqué que 30.000 stages de 3ème allaient être proposés par les entreprises et l'Etat. Le chef de l'Etat a aussi annoncé le lancement de diverses initiatives d'ici juillet, notamment sur la rénovation urbaine, avec une opération "cœur de quartiers" sur des "premières cibles" avec pour objectif "de les faire sortir en six mois" de leur situation dégradée.

Agence nationale de cohésion des territoires. Il a également évoqué une "agence nationale de cohésions des territoires", assurant souhaiter "qu'on garde l'Anru". Mais "nombre de nos territoires ont un problème d'équipements" et "dans le cadre de cette agence nationale de cohésions des territoires" il faut "qu'on réfléchisse a avoir cet opérateur de rattrapage qui permette, dans les quartiers comme dans les zones rurales" de "mobiliser les financements publics" et "tous les acteurs".

"Société de la mobilisation". "Arrêtons d'opposer les territoires entre eux", a-t-il martelé, appelant à une "société de la mobilisation". Sur les copropriétés dégradées, il a souhaité "qu'on puisse accompagner les établissements fonciers" et "définir d'ici juillet une dizaine d'opérations d'intérêt national qui permette d'accélérer le travail de requalification".