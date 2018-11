Emmanuel Macron justifie l'hommage au maréchal Pétain, "un grand soldat pendant la Première Guerre mondiale"

C'est une petite phrase qui ne manquera pas de faire réagir. Mercredi, à l'issue d'un Conseil des ministres délocalisé à la Préfecture des Ardennes, Emmanuel Macron a justifié l'hommage qui sera rendu aux maréchaux de la Première Guerre mondiale, parmi lesquels Philippe Pétain, samedi aux Invalides, à Paris.

"La victoire d'une armée et de ses maréchaux". "Nous sommes en train de fêter le centenaire de la victoire et de la paix. La victoire d'une nation combattante. C'est pour ça que j'ai voulu que les Poilus et ceux de 14 rentrent au Panthéon. C'est aussi la victoire d'une armée française et de ses maréchaux. Il est donc normal de les célébrer et de permettre à l'armée française de le faire", a d'abord expliqué le chef de l'Etat devant les journalistes, au quatrième jour de son périple de commémoration du centenaire de l'Armistice de 14-18.

De la victoire aux "choix funestes". "Je ne fais aucun raccourci, mais je n'occulte aucune page de l'Histoire. Le maréchal Pétain a été pendant la Première Guerre mondiale un grand soldat", a poursuivi Emmanuel Macron, qui ne se rendra pas lui-même sur place samedi. Il sera représenté par son chef d'état-major particulier. Anticipant les critiques, le président a par ailleurs évoqué les deux vies de celui qui fut d'abord le héros d'une nation, puis le chef du gouvernement collaborationniste de Vichy entre 1940 et 1944.

Entendu sur Europe 1 On peut avoir été un grand soldat pendant la Première Guerre mondiale, et avoir conduit à des choix funestes pendant la Deuxième

"C'est une réalité de notre pays. C'est aussi ce qui fait que la vie politique, comme l'humaine nature, sont parfois plus complexes que ce qu'on voudrait croire. On peut avoir été un grand soldat pendant la Première Guerre mondiale, et avoir conduit à des choix funestes pendant la Deuxième", a soutenu Emmanuel Macron.

"Nous lui devons la victoire". Emmanuel Macron assume. "J'ai toujours regardé l'histoire de notre pays en face", a-t-il lancé. "Je me suis toujours opposé au défaitisme français ou à la complaisance envers toute idéologie. Mais je reconnais la part que nos maréchaux et notre armée ont joué. Nous lui devons la victoire", "la victoire d'une nation combattante."