Emmanuel Macron invite son "plus jeune fan" à venir visiter l'Élysée : "C'est un magnifique cadeau"

Quatre jours après son arrivée au fort de Brégançon pour ses vacances, le président a profité de son premier bain de foule pour rencontrer ce qui est sans doute l'un de ses plus jeunes fans, Maxime, 6 ans et demi.

"Tu voulais venir voir l'Élysée ?". Le petit garçon, déjà passionné de politique et visiblement fan du chef de l'État, attendait son idole depuis quatre jours déjà devant les grilles du fort. Mardi, il a enfin pu voir Emmanuel Macron et même lui parler. "Ça va jeune homme ? Tu vas bien ?", a lancé le président à un Maxime très impressionné. "Tu voulais venir voir l'Élysée?", lui a ensuite demandé Emmanuel Macron. "Oui", répond le petit garçon. "On va arranger ça", lui a alors annoncé le chef de l'État.

"Pour Maxime, c'est un magnifique cadeau". Surpris par la proposition d'Emmanuel Macron, Maxime n'a pas trop su quoi répondre et sa mère est alors intervenue pour lui demander de dire merci. "On a réussi à passer à travers tout le monde", a joliment commenté le petit garçon, quelques minutes après la rencontre, une fois ses esprits retrouvés. "Maxime était enchanté, donc c'est magnifique", a expliqué sa mère. "Pour Maxime, c'est un magnifique cadeau", a-t-elle ajouté. Maintenant, elle va aider son fils à écrire une lettre au président avant de l'accompagner pour réaliser son rêve de découvrir l'Élysée.