Aucune connaissance d'un "agissement répréhensible" de Hulot, dit son ex-Fondation

La Fondation pour la Nature et l'Homme (FNH) créée par Nicolas Hulot n'a eu connaissance "d'aucun agissement répréhensible ou conduite inappropriée" de la part de son ancien président en 25 ans de collaboration, a-t-elle indiqué jeudi dans un communiqué. Plus tôt dans la journée, Nicolas Hulot s'était défendu sur BFMTV de rumeurs de harcèlement voire de violences sexuelles le visant, l'une d'entre elles concernant une ancienne collaboratrice de la FNH.

Vingt-cinq ans de "confiance et transparence". La FNH, ex-Fondation Nicolas Hulot dont le ministre a quitté la présidence pour entrer au gouvernement en mai, "découvre dans la presse des allégations mettant en cause l'honneur et la probité du ministre de la Transition écologique", selon l'ONG, présidée depuis juin par Audrey Pulvar. "Elle (La FNH) a travaillé avec lui dans la plus grande confiance et transparence", a ajouté le communiqué, assurant que la FNH poursuivrait ses missions "en toute indépendance".