Au fort de Brégançon, les curieux se pressent pour apercevoir Emmanuel Macron

REPORTAGE

Emmanuel Macron est en vacances. Le chef de l'État est arrivé vendredi au fort de Brégançon, dans le Var, la résidence d'été des présidents de la République. Il a dîné avec Theresa May, la Première ministre britannique, venue parler Brexit. Mais samedi, rien à l'agenda. Ce qui n'empêche pas une foule de curieux de se masser devant le fort pour tenter d'apercevoir le couple présidentiel.

Du monde devant les grilles. Un maillot de bain et un smartphone : voilà l'attirail de ceux qui rôdent autour des portes du fort de Brégançon. Qu'ils soient touristes ou locaux, ils sont tous très curieux de savoir quand Emmanuel et Brigitte Macron vont sortir et où ils vont aller. "Ce qu'ils voudraient, c'est le rencontrer au moins une fois, le voir ou simplement l'apercevoir", explique Valérie Collet, directrice de l'Office de tourisme de Bormes-les-Mimosas, assaillie par les visiteurs. "Ceux qui me connaissent un peu plus, s'imaginant que je suis dans le secret, me supplient de leur dire ce qu'il va faire. Mais je n'en sais rien !", lâche-t-elle avec un sourire.

Chaque fois qu'une voiture de police stationne devant le fort, un petit groupe se forme, espérant une sortie d'Emmanuel Macron. Charles, lui, ne s'inquiète pas outre-mesure de ne pas encore l'avoir vu. "J'imagine qu'il a autre chose à faire que d'aller pêcher le crabe sur la plage. Après, il sait très bien se montrer quand il faut et il fera son petit tour au bord de la plage pour que tout le monde le voie. C'est important pour les gens", estime-t-il. Pour avoir un indice du programme du président, il suffit de lire l'écriteau blanc accroché sur les grilles du fort : le permis de construire de la fameuse piscine hors-sol commandée par le couple Macron.