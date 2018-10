Amélie de Montchalin (LREM) : "Ce #balancetonmaire est totalement inadapté"

INTERVIEW

"Il n'y a de notre côté aucune chasse à l'homme, aucune chasse au maire". Alors que le hashtag #balancetonmaire a commencé à émerger jeudi sur les réseaux sociaux pour dénoncer les élus locaux qui ont augmenté leur taxe d'habitation, parallèlement à la baisse de 30% mise en place par le gouvernement, la vice-présidente du groupe LREM à l'Assemblée nationale, Amélie de Montchalin, a tenté de calmer le jeu, vendredi sur Europe 1. La députée de l'Essonne l'affirme : "Ce #balancetonmaire est totalement inadapté".

"Tout le contraire" d'une opposition national-local. Si elle dénonce une "polémique injustifiée", cette économiste de formation reconnaît "qu'aujourd'hui, un certain nombre d'interprétations de notre politique peut donner l'impression que nous serions dans un combat entre le local et le national. C'est tout l'inverse que nous essayons de créer", affirme-t-elle au micro de Matthieu Belliard.

"On a voulu faire la transparence". L'association des Maires de France (AMF) dénonce de son côté "une campagne de "dénigrement enclenchée par les groupes se réclamant du parti majoritaire". "On a voulu faire la transparence", se défend Amélie de Montchalin, "pour que dans notre pays, chacun sache comment fonctionnent les impôts, quelle est la politique nationale et quel est le taux local". Ainsi, sur chaque avis d'imposition, dans un encadré en haut à gauche, est précisé le détail de de cet impôt. Avec et sans la réforme. Le ministre des Comptes publics en personne, Gérald Darmanin, l'a rappelé dans un tweet publié vendredi après-midi.

Si vous êtes parmi les 80% de contribuables qui bénéficient de la baisse de la #taxedhabitation par le @gouvernementFR, vous avez toutes les indications en haut à gauche de votre avis d’impôt ! pic.twitter.com/YvCJF35eus — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 12, 2018