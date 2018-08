A 6 ans et demi, "le plus jeune fan" d'Emmanuel Macron l'attend devant le Fort de Brégançon

REPORTAGE

Père et mère déclinent toute responsabilité et pourtant... A 6 ans et demi, Maxime est fan d'Emmanuel Macron. Le jeune garçon qui passe ses vacances avec ses parents près du Fort de Brégançon, où séjourne le président de République pendant la première quinzaine d'août, espère le voir. Ses parents, eux, sont un peu dépassés par son engouement.

"Il a suivi la campagne". "On s’intéresse à la politique mais sans plus. C'est vrai que Maxime a toujours bien aimé venir voter avec nous ou regarder les débats politiques à la télé, mais je pense que ça vient de lui. C'est quelque chose qu'il a en lui", indique son père. "Chacun a les siens... Il avait aussi une passion pour la reine d’Angleterre. Mais il aime beaucoup Emmanuel Macron, il a suivi la campagne électorale face à Marine Le Pen. Il avait des photos partout dans sa chambre", renchérit sa mère.

"Je n'explique pas, je subis", plaisante celle qui ne serait pas contre retourner sur la plage plutôt que d'attendre la très hypothétique sortie d'Emmanuel Macron. Mais pour Maxime, pas question de retourner sur le sable. Lui a les yeux qui pétillent devant les portes du Fort et préfère patienter.

Une lettre au président à la rentrée. Celui qui chante le Marseillaise jusqu'à dix fois par jour à déjà de grandes ambitions. Son ambition ? "Devenir maire de Paris, pour remplacer Anne Hidalgo", glisse-t-il avec sa voix d'enfant. Et même s'il ne rencontre pas le président à l'occasion de ses vacances d'été, Maxime a déjà à un plan : il va écrire à Emmanuel Macron pour lui demander une visite guidée de l'Elysée. S'il y met la même obstination, il pourrait parvenir à ses fins...