53% des Français font confiance au gouvernement selon un sondage Ifop

Une majorité de 53% de Français fait confiance au gouvernement d'Edouard Philippe, selon un sondage Ifop publié dans le Journal du dimanche.

63% des sympathisants LR. D'après cette enquête réalisée par téléphone les 5 et 6 janvier auprès de 1.005 personnes, 12% des sondés font "tout à fait confiance" et 41% "plutôt confiance" à l'équipe au pouvoir. Ils sont, à l'inverse, 46% à ne pas faire confiance au gouvernement. Les sympathisants de La République en marche sont les plus prompts (82%) à soutenir le gouvernement, devant les sympathisants des Républicains (63%), du Parti socialiste (51%), du Front national (34%) et de La France insoumise.

Le point noir du pouvoir d'achat. Interrogés sur divers dossiers, les sondés ne sont que 29% à faire confiance au gouvernement pour améliorer leur pouvoir d'achat.