Taxes américaines : l'UE "se réserve" toujours le droit de répliquer faute d'"exemption permanente"

L'Union européenne "se réserve" toujours le droit de répliquer à d'éventuelles taxes américaines sur l'acier et l'aluminium si elle n'en est pas exemptée de manière "permanente", ont affirmé vendredi les dirigeants européens, réunis en sommet à Bruxelles.

L'UE se réserve le droit de répondre "de manière appropriée". L'UE "demande que cette exemption soit permanente" et "se réserve le droit (...) de répondre aux mesures américaines de manière appropriée et proportionnée", écrivent les chefs d'État et de gouvernement de l'UE dans leurs conclusions, en réaction à l'exemption temporaire qui leur a été accordée dans la nuit par Donald Trump.