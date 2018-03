Présidentielle en Russie : opposition et ONG dénoncent des centaines d'irrégularités

L'opposition russe et une ONG ont dénoncé plus d'un millier d'irrégularités lors de la présidentielle de dimanche en Russie, visant surtout à augmenter la participation pour le scrutin au terme duquel Vladimir Poutine devrait largement remporter un quatrième mandat.

Bourrage d'urnes et votes multiples. L'ONG Golos, spécialisée dans la surveillance des élections et qui dresse une carte des fraudes sur son site Internet, faisait état à 11 heures (midi à Paris) de 1.839 cas d'irrégularités tels que du bourrage d'urne, des cas de votes multiples ou des entraves au travail des observateurs.

Une participation contrôlée. Golos s'est inquiétée notamment d'informations faisant état de contraintes exercées par des employeurs ou universités forçant employés et étudiants à voter non pas à leur lieu de domicile mais sur leur lieu de travail ou d'étude, "où l'on peut contrôler leur participation au scrutin".

Faute de suspense et vu les appels au boycott, le Kremlin a tout fait pour que la participation, seul véritable baromètre de ce scrutin, soit aussi forte que possible. Des militants de l'opposition ont fait par exemple état dimanche d'électeurs amenés en bus dans les bureaux de vote par la police ou de coupons de réductions distribués aux Russes se rendant aux urnes.

Nombreuses fraudes, selon Navalny. Le mouvement du principal opposant au Kremlin, Alexeï Navalny, qui affirme avoir dépêché plus de 33.000 observateurs dans les bureaux de vote, rapporte également des centaines de cas de fraudes, surtout à Moscou et sa région, à Saint-Petersbourg et en Bachkirie dans l'Oural.

Alexeï Navalny a notamment diffusé sur son compte Twitter dès dimanche matin une vidéo qu'il a présentée comme montrant un bourrage d'urne dans un bureau de vote dans l'Extrême-Orient du pays, sur lequel la Commission électorale a promis d'enquêter. Ses partisans dépêchés comme observateurs ont également dénoncé des entraves à leur travail.