Melania Trump dit être "la personne la plus harcelée au monde"

La Première dame des États-Unis Melania Trump s'est présentée comme "la personne la plus harcelée au monde", dans un entretien diffusé jeudi sur la chaîne ABC.

Face à l'étonnement du journaliste, elle a concédé n'être peut-être que "l'une" des principales victimes de harcèlement. "Vous devriez voir ce que les gens disent de moi."

EXCLUSIVE: First lady Melania Trump says her “Be Best” policy platform targeting online bullies is personal. “I could say that I’m the most bullied person in the world,” she tells ABC. https://t.co/iiEv5Z3ijvpic.twitter.com/CWZ7g9by27